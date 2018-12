Barbara D'Urso premiata da Striscia la Notizia: ecco il Tapiro con le Luci

Barbara D'Urso cade "vittima" di Striscia la Notizia.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sguinzagliano nientemeno che le due veline per consegnare Il Tapiro Social a Barbarella, reduce da ascolti trionfali che l'hanno consacrata regina di questa prima metà della stagione televisiva con Domenica Live e Pomeriggio Cinque.

Ma perché il Tapiro a Barbarella? In realtà è uno scherzo birbone di Striscia alla conduttrice, e la consegna avverrà sui profili social del programma di Antonio Ricci alle ore 20,00, quando le due veline Shaila e Mikaela raggiungeranno Barbara D'Urso nello studio di Pomeriggio Cinque per pemiarla con il Tapiro Social.

Un Tapiro specialissimo per lei, in quanto provvisto di uno speciale faretto per ricreare il segretissimo effetto luminoso del suo studio anche per i selfie d'obbligo delle due veline con la conduttrice.

Come l'ha presa Barbara? Benissimo e con un certa dose di autoironia, tra sorrisi e battute. Il tutto, ovviamente, sotto le ormai proverbiali "Luci d'Urso".