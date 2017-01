Barbara D'Urso sta con una ragazza della De Filippi, scandalo Barbara D'Urso

Barbara D'Urso insieme a ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scandalo Barbara D'Urso!

Dopo il successo avuto grazie alla Maria De Filippi, una ex corteggiatrice di Uomini e Donne lavorerà per Barbara D'Urso. Giulia De Lellis, fidanzata del bellissimo DJ Andrea Damante, diventerà presto una presenza fissa del programma pomeridiano di Canale 5. La ragazza che inizialmente doveva naufragare sull'Isola Dei Famosi, ad oggi ha un'altra possibilità di lavorare per la TV.

Grazie alla visibilità avuta durante il trono di Andrea Damante, Giulia De Lellis è pronta a ritagliarsi un piccolo spazio nel mondo dello spettacolo. Si era parlato di una sua partecipazione all'Isola Dei Famosi come naufraga, ma la notizia è stata recentemente smentita da Alfonso Signorini che aveva pubblicato su uno dei suoi magazine la clamorosa notizia della gravidanza di Giulia scoperta durante una delle visite necessarie per partire per l'Honduras. Questo scoop è stato subito commentato dalla diretta interessata che ha dichiarato di non essere incinta e che, come il fidanzato, sono concentratissimi sul lavoro e per il momento non pensano a creare una famiglia. Poteva essere una vera opportunità per Giulia sbarcare in prima serata su Canale 5, ma da quanto si legge su 361 Magazine l'ex corteggiatrice avrà una possibilità ancora più importante. Barbara D'Urso l'aveva scelta come opinionista in molte puntate di Pomeriggio 5, ma questa volta la presenza della De Lellis sarà fissa a Pomeriggio 5 anche se il suo ruolo non è stato ancora ben stabilito.