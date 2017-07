Barbara D'Urso si riposa dalle fatiche (e dai successi) di Domenica Live divertendosi un mondo a pubblicare foto della sua estate. Fra baci sensuali e foto del suo splendido decolté, la regina di Canale 5 si dedica a giornate di svago meritato in attesa di riprendere le armi in autunno, quando dovrà scontrarsi con le unghie da gatta contro un'altra signora del piccolo schermo: Cristina Parodi. Ma a giudicare da questi scatti, Barbarella non ha paura di niente e nessuno...