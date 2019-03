Barbara D'Urso debutta nel prime time con 'Live - Non è la D'Urso' su Canale 5

Domani Mercoledì 13 marzo 2019 prende il via il nuovo prime time di Canale 5 “LIVE - NON È LA D’URSO” targato Videonews e condotto da Barbara d’Urso.

Si parte subito con alcune grandi esclusive. Tra gli ospiti della prima puntata ci sono Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso per la prima volta in tv con i loro figli Jasmine e Albano Junior.

E ancora, Heather Parisi torna in Italia dalla Cina, dove vive con il marito Umberto e i loro gemellini Elizabeth e Dylan, che hanno 9 anni. La showgirl racconterà tutta la sua verità.

In esclusiva internazionale arriverà in studio anche Thomas Markle Junior, il fratello che la principessa Meghan non vuole più vedere. Thomas non è nemmeno stato invitato al matrimonio di Meghan e Harry, e alla vigilia del parto della sorella vuole farle un appello affinché possa conoscere il royal baby in arrivo.

Oltre tre ore di diretta scandite da interviste a grandi ospiti, dibattiti e sorprese.

Personaggi dello spettacolo, dello sport, della politica, si racconteranno e interagiranno con alcune persone in studio con una dinamica molto suggestiva.

Nella trasmissione sarà centrale il ruolo del pubblico a casa che, attraverso un meccanismo inedito, potrà esprimere il “Live Sentiment”, ovvero il proprio gradimento sulle storie raccontate. Potrà farlo attraverso i social, il sito e l’App del programma.