Barbara D'Urso diventa blogger: ecco il blog Onda D'Urso



Barbara d’Urso con il suo carisma è pronta a travolgere anche il mondo dei blog attraverso un nuovo progetto: ONDA D’URSO.



BARBARA D'URSO, L'OBIETTIVO DEL BLOG ONDA D'URSO



Il diario online che segue i suoi molteplici interessi: viaggi, glamour, benessere, bellezza e cucina. Attraverso testi immagini e video sul suo blog Barbara D'Urso spazia da una tematica all’altra dando consigli, preferenze e curiosità su vari argomenti.



BARBARA D'URSO, CATEGORIE E SEZIONI SPECIALI DEL BLOG ONDA D'URSO



• LUOGHI DA SOGNO: all’interno della categoria Viaggi, con una descrizione delle meraviglie del mondo, dove poter vivere una vacanza per ogni tipo di budget.

• STORIE: in questo spazio, all’interno della categoria Glamour, saranno messe in primo piano storie di vita e racconti di esperienze emozionali.

• ALIMENTAZIONE: legata al mangiar sano ed equilibrato, all’interno della categoria Benessere, con un’attenzione allo stile di vita e al benessere fisico.

• FITNESS: nella categoria Benessere la seconda sezione legata agli esercizi fisici e agli ultimi trend sull’outfit sportivo per essere sempre alla moda.

Sul blog, inoltre, scrivimi lo spazio dedicato a chi desidera lasciare un pensiero a Barbara d’Urso o semplicemente condividere con lei le proprie passioni.



