Barbara Weldens muore sul palco Musica in lutto per la cantante Barbara Weldes

Barbara Weldens muore sul palco Musica in lutto per la cantante



Barbara Weldens è morta folgorata durante la sua esibizione al Festival in onore di Leo Ferrè. Francia in lutto per la tragica morte della 35enne cantante francese.



Barbara Weldens muore sul palco. Musica in lutto per la cantante - Accasciata al suolo durante il concerto



Barbara Weldens, secondo quanto riporta, l'Independent, si sarebbe accasciata a terra mentre era sul palco della Chiesa della città di Gourdon. Soccorsi inutili così come i numerosi tentativi di rianimarla. Spettatori sotto choc, inizialmente il pubblico non si era reso conto della tragedia.



Barbara Weldens muore sul palco. Musica in lutto per la cantante - Morta folgorata da una scarica elettrica



La morte di Barbara Weldens sarebbe avvenuta per una scarica elettrica. La polizia sta indagando ma la pista che gli investigatori stanno seguendo è quella del guasto al sistema elettrico. Barbara Weldens negli ultimi anni aveva vinto numerosi concorsi fino al prestigioso Premio Révélation Scène de l’Académie Charles Cros.



Barbara Weldens muore sul palco. Musica in lutto per la cantante - La carriera di Barbara Weldens



Barbara Weldens era un'artista a 360 gradi: cresciuta in un ambiente circense, sapeva suonare il pianoforte e aveva inizia di nascosto a scrivere e a cantare sin da adolescente. All'inizio del 2017 ha pubblicato "Le grande H de l'homme" e finalmente era arriva il successo nazionale ed internazionale.