Beata Ignoranza: Giallini-Gassmann scontro social. Le clip di Affari sul film

Beata Ignoranza: Giallini-Gassmann scontro social



Marco Giallini e Alessando Gassmann diventano due professori ex amici e ora rivali nella stessa classe per il cuore di Carolina Crescentini. Ecco a voi il film by Massimiliano Bruno, "Beata ignoranza", dal 23 febbraio al cinema. Sullo sfondo una guerra a colpi di social. "Parte da me stesso, perché ho scritto un post su Facebook quattro anni fa, dove mi lamentavo che leggevo meno libri, andavo meno a teatro e facevo meno vita sociale perché stavo sempre collegato. Allora ho preso quello spunto e ho pensato che sarebbe stato bello raccontare due diversi punti di vista che sono le due anime dentro di me. Da una parte, a volte, mi abbandono per 12 ore alla rete e perdo tempo, dall'altra a volte chiudo il computer, smetto per una settimana e vivo", spiega il regista.

Giallini è un prof che vive fuori dalla rete: senza computer, con un telefono preistorico. Gassmann è online, un seduttore che insegna matematica con un'app. Una ragazza li farà cambiar di ruolo. Un esperimento che gli darà una lezione di vita. Gassmann racconta: "Siamo tutti più Ernesti, io sono più vicino al personaggio che fa Marco, dei social uso solo Twitter, mezz'ora la mattina e mezz'ora la sera, mi sono dato questo limite. Credo sia importante imparare a usare queste macchine così potenti e utili per la società, però anche pericolose, secondo me si devono conoscere per evitare che facciano danni come spesso accade". E Giallini spiega: "Io avrei voluto e vorrei, ma non sono capace, vedo solo gente che dice 'stronz..' e non volevo amalgamarmi. Però ogni tanto metto qualcosa, più che altro per il lavoro se ne occupa una ragazza, il resto non lo uso quasi per niente".