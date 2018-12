Bel Tempo si spera e Buonasera Dottore: il servizio pubblico di Tv2000

Chi pensa che Tv2000, emittente di proprietà della Rete Blu Spa controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana, si dipani quotidianamente tra Santa Messa, Rosari e Vite dei Santi, e che quindi sia dedicata in esclusiva a tematiche religiose e rivolta soltanto a telespettatori credenti, si sbaglia di grosso.

Basti infatti guardare Bel tempo si spera, storico programma mattutino condotto dalla capace biologa divenuta altrettanto capace conduttrice televisiva Lucia Ascione, e in particolare la puntata del 5 dicembre scorso, per comprendere quanto invece, piuttosto di frequente, Tv2000 offra preziosi scampoli di "servizio pubblico", che spesso - per mancanza di tempo o per trascuratezza - si stenta a trovare in quello ufficiale sovvenzionato dal canone.

Dicevamo la puntata del 5 dicembre, caratterizzata da un ampio spazio dedicato alla ricerca dell'Airc e alla prevenzione dei tumori con ospiti la cantante Rita Forte e Paola Nisticò, Direttore dell'Unità Immunologia all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma. Interrogate da Lucia Ascione, in una serena e cordiale atmosfera, le due ospiti e la conduttrice sono riuscite a sviscerare particolari di estrema rilevanza e utilità per il telespettatore in ambito di prevenzione e di terapia, il tutto corredato da parole di speranza e di conforto per i malati e i loro familiari.

Non è un caso che Bel tempo si spera, spesso, raggiunga dati di ascolto decisamente lusinghieri per un programma in onda su un canale digitale non proprio "mainstream". E non è un caso che TV2000 sia sempre più la scelta obbligata per molti spettatori stanchi di liti televisive e di trasmissioni in cui, tra una sovrapposizione di voci e un occhio angosciato all'Auditel, si finisce per trascurare il rispetto nei confronti di chi guarda da casa.

L'indimenticato Corrado disse che, ai tempi d'oro della Rai, i conduttori entravano nel salotto degli italiani in punta di piedi. Lucia Ascione e i suoi giovani e validissimi compagni di avventura a Bel tempo si spera, ovvero Antonella Ventre e Giacomo Avanzi che conducono il programma dalle 7,30 alle 8,30, hanno fatto proprie quelle parole e giornalmente accompagnano i telespettatori del mattino a entrare con garbo e grazia nella nuova giornata.

Altro esempio di servizio pubblico di Tv2000, questa volta coniugato all'entertainment, è il programma Buonasera Dottore, di cui si è appena concluso un ciclo di otto puntate, in onda il martedì sera. Ideato e scritto da Fausto Della Ceca, condotto dalla giornalista Monica Di Loreto, e nato da una costola della trasmissione Il mio medico in onda dal lunedì al venerdì alle 10 di mattina, Buonasera Dottore è uno spazio di prima serata in cui si avvicendano ogni settimana luminari ed eccellenze della Medicina, il tutto in una cornice impreziosita dalla presenza della grande cantante Giovanna Nocetti, che a Tv2000 ha trovato nuovi orizzonti artistici dopo una ormai quarantennale carriera di interprete e di produttrice discografica.



La cantante Giovanna a Buonasera Dottore, con la conduttrice Monica di Loreto

Giudicata una tra le musiciste più importanti d'Europa, in quanto compositrice di arie liriche per voci soliste, quartetti d'archi, ensemble, eseguite nei vari teatri nazionali e internazionali da celebri cantanti lirici, Giovanna offre con la sua splendida voce e la sua simpatia la nota di svago in un programma, Buonasera Dottore, totalmente al servizio e dalla parte del cittadino e che si prefigge l'encomiabile obiettivo di diffondere la cultura della salute.

Due programmi televisivi di pubblica utilità, dunque, Bel tempo si spera e Buonasera Dottore, per i quali non si può che ringraziare a profusione Tv2000.