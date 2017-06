Belen attacca Virginia Raffaele: "E’ diventata volgare"

Belen Rodriguez attacca Virginia Raffaele: “E’ diventata volgare”



Belen Rodriguez ai ferri corti con Virginia Raffaele per le continue imitazioni che la Raffaele fa di Belen. La comica ha riproposto l’imitazione della showgirl argentina a “Facciamo che io ero”, su Raidue. E Belen che ha attaccato la Raffaele in una intervista a Libero: “Non mi sta più simpatica quella imitazione, lei ha un talento smisurato, ma se un personaggio ti ha portato al successo lo devi anche rispettare. All’inizio era leggera, adesso è troppo. È decaduta nella volgarità”. Belen non vuole essere considerata “solo una mutanda” e “volgare”.



BELEN FERITA DA UNA FRASE DI VIRGINIA RAFFAELE



A ferire la Belen una frase pronunciata da Virginia Raffaele che nell’annunciare l’imitazione di Sabrina Ferilli ha detto nella ricostruzione della Belen: “più o meno vi presento questa attrice che senza fare sesso online è famosa lo stesso. Mi sono sentita ferita”. Il riferimento è al video hard della Belen diffuso alcuni anni orsono che si riferiva a quando lei aveva 18 anni: “Sono stata male per tre mesi – ha spiegato Belen – chiusa in casa. Le parole di Virginia sono un’offesa alle donne, una di loro si è tolta la vita per la vergogna”. Dalla belen anche tanti apprezzamenti a Maria De Filippi, Simona Ventura colei che l’ha ‘creata’ (Isola dei famosi 2008) e che ora affianca nel programma Selfie – Le cose cambiano di Canale5.



BELEN INCINTA: "NO, IO E MICHELLE HUNZIKER CI SIAMO FATTE UN SACCO DI RISATE"



Belen incinta? "Ma no. Michelle Hunziker mi ha chiamato e ci siamo fatte un sacco di risate. Mi aveva consigliato delle pastiglie che servono per rinfoltire i capelli, ma le usano anche le donne che vogliono rimanere incinta. Io però non ho problemi di fertilità. Con Santiago sono rimasta incinta al primo mese". Lo spiega la stessa Belen a Tgcom dopo che anche Michelle Hunziker aveva chiarito ogni possibile equivoco nei giorni scorsi.



BELEN. "MATRIMONIO CON IANNONE? NON E' VERO"



Proposta di matrimonio da Andrea Iannone? "Non è vero. Anche perché non potrei neanche sposarmi ancora. Stiamo molto bene e ci godiamo questo momento", sottolinea Belen Rodriguez nell'intervista. Quindi non ci sono nozze in vista tra la showgirl argentina e il pilota della Suzuki.



BELEN E IL RAPPORTO CON STEFANO DE MARTINO



"Siamo due genitori. Quando c'è un divorzio ci sono le discussioni, ci si lancia i piatti, ci si dice la qualunque. E poi passa del tempo, non ti scordi le cose, ma la rabbia scema e pensi solo ai figli. Santiago merita i nostri sorrisi. E Stefano è un bravissimo papà".