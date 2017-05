Belen: "De Martino mi ha mollato su whattsapp". Su Corona e Iannone... BELEN CONFESSIONI

BELEN: "LASCIATA DA STEFANO DE MARTINO CON UN MESSAGGIO SU WHATSAPP"



“Sono stata lasciata da Stefano con un messaggio su WhatsApp. Poi si è pentito. Ma non voglio colpevolizzarlo perché anch’io ho fatto degli sbagli”. Parola di Belen Rodriguez a Verissimo.



BELEN SI CONFESSA: STEFANO DE MARTINO, CORONA E IANNONE. GLI AMORI DI BELEN



Belen Rodriguez, ospite nell’ultima puntata stagionale di Verissimo, in onda sabato 27 maggio, parla con grande sincerità dei suoi amori passati e presenti.



BELEN E LA FINE DEL MATRIMONIO CON STEFANO DE MARTINO



Sulla fine del matrimonio con Stefano De Martino, legame dal quale è nato il piccolo Santiago, la show girl argentina confida: “Posso dire di avere la coscienza a posto. Non ho nulla di cui rimproverarmi. Io ci ho provato in tutti i modi con Stefano. Poi – prosegue - è andata come è andata e non ho potuto perdonare, perché ho una dignità e a un certo non ce la faccio a passarci sopra”.



BELEN, STEFANO DE MARTINO E IL FIGLIO SANTIAGO



Su come siano ora i rapporti con l’ex marito, Belen dichiara: “Non è facile, soprattutto all’inizio. Quando due persone divorziano, all’inizio i rapporti non sono mai buoni, perché è una frattura, un fallimento. Poi, per intelligenza, uno si riavvicina per il bene del proprio figlio. Adesso Santiago ci vede anche insieme quando il papà me lo riporta e abbiamo un rapporto tranquillo”.



BELEN: "FABRIZIO CORONA? ME NE HA COMBINATE TANTE MA GLI VOGLIO UN GRAN BENE"



Infine, riguardo a Fabrizio Corona, rivisto qualche giorno fa in tribunale, Belen dice: “Anche se me ne ha combinate tante Fabri, gli voglio un gran bene. Mi ha fatto un grandissimo piacere rivederlo. Mi spiace tanto per la sua situazione, ma l’ho visto con il sorriso e questo è un pregio che lui ha sempre avuto: anche nella tragedia sorride. Spero veramente che possa uscire presto dal carcere”.

Belen: "Farò altri due figli con Iannone. Voglio bene a Corona". LE CONFESSIONI DI BELEN



Belen Rodriguez da quasi un anno è legata al pilota della Moto GP Andrea Iannone. Su di lui la show girl racconta a Verissimo: “Andrea è stato molto paziente con me, perché io sono stata tanto male, non riuscivo più a pensare all’amore. Il suo corteggiamento è stato lunghissimo”. “La storia che ho adesso con Andrea me la merito. So - aggiunge - che mi merito di essere trattata bene, so di meritare una persona che mi dice la verità, so di meritarmi protezione”.



BELEN," IANNONE MI HA CONQUISTATA COSI'"



A Silvia Toffanin, che le chiede come abbia fatto il pilota a conquistarla, risponde: “Andrea ha moltissima personalità ed è l’uomo con più sicurezza che abbia mai incontrato. Io non sono facile, solo se sei sicuro come lo è lui mi puoi gestire. Mi riempie di attenzioni. Ha capito le mie insicurezze e le colma”.



BELEN: "ORA NON POTREI MAI SPOSARMI"



A settembre, sempre a Verissimo, Belen dichiarò che non si sarebbe mai più sposata. Ora, a distanza di mesi e alla luce di un nuovo amore, confessa: “Sono sempre stata molto impulsiva. Prima scambiavo il sentimento reale con le emozioni. Adesso - afferma - prima di fare di nuovo un passo così importante come il matrimonio ci rifletto tanto. Ora non potrei mai sposarmi, è passato solo un anno e mezzo dalla separazione. Vado piano, piano, con più saggezza”.



BELEN: "FARO' DUE FIGLI CON IANNONE"



Nonostante le nozze con Iannone non siano imminenti, Belen è sicura del suo amore, tanto da dichiarare: “Santiago non rimarrà figlio unico. Farò altri due figli con Andrea”.