Belen incinta? "Colpa mia", confessione di Michelle Hunziker

Belen incinta? Michelle Hunziker. smentisce il gossip che si era scatenato dopo un'immagine sospetta apparsa in un video postato su Instagram. Niente figlio con Andrea Iannone, almeno per il momento. Ma spieghiamo perchè era nato il giallo su Belen incinta e come mai a smentire ci abbia pensato Michelle Hunziker.



Belen incinta? "Colpa mia", confessione di Michelle Hunziker - L'integratore nel bagno di Belen



Nel bagno di Belen Rodriguez era spuntato un integratore solitamente utilizzato dalle donne in gravidanza, che le sarebbe stato però consigliato dall'amica Michelle Hunziker per la cura dei capelli.

Belen incinta? "Colpa mia", confessione di Michelle Hunziker - "Chiedete conferma a Iannone"

Lo ha confermato proprio Michelle Hunziker: "Confermo e aggiungo che Belen non è l’unica vittima dei miei consigli. Lei mi ha chiesto come facessi ad avere una bella chioma e io le ho segnalato un integratore. Tutto qui. Colpa mia, non è incinta. Chiedete conferma ad Andrea Iannone…".



Michelle Hunziker ha ammesso di aver consigliato a Belen l'integratore per schiarire i capelli.