Belen incinta di Stefano De Martino: la foto della culla con scritto Penelope

Belen incinta del secondo figlio: la foto che scatena il gossip-BELEN NEWS

Belen aspetta una bambina? È la domanda che si sono posti tutti quando hanno visto l’ultimo post pubblicato dalla showgirl argentina su Instagram. Da mesi si rincorrono le voci di una presunta gravidanza, ma secondo molti fan, la foto darebbe un indizio preciso: Belen e Stefano aspetterebbero una bimba e avrebbero già scelto il nome.

Belen incinta: poco tempo fa Stefano aveva ammesso che stavano provando ad avere un secondo figlio-BELEN NEWS

Belen Rodriguez non ha mai nascosto la sua volontà di diventare di nuovo mamma. Ha sempre mostrato l’amore che prova per il primo figlio, Santiago, al quale vorrebbe dare una sorellina o un fratellino. Poco tempo fa inoltre, Stefano De Martino aveva rivelato che lui e Belen stavano provando ad avere un altro bimbo. “Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti. Non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino” aveva confessato il ballerino.

Alla luce di queste rivelazioni, la foto ha scatenato subito la reazione dei fan che hanno iniziato a fare gli auguri per la nuova gravidanza.

Belen incinta di Stefano De Martino: in arrivo una sorellina per Santiago?-BELEN NEWS

Secondo molti fan, Belen sarebbe incinta di una bambina e avrebbe già scelto il nome: “Penelope”. A scatenare il gossip è una foto molto particolare, pubblicata su Instagram. Lo scatto mostra Santiago affacciato da un lettino in legno, sul quale è dipinto il nome Penelope. Molti pensano che possa trattarsi della culla scelta per la bimba probabilmente in arrivo e Penelope sarebbe il suo nome.

Belen incinta del secondo figlio: tornerà presto in Italia dopo le vacanze

Belen non ha confermato le voci sulla presunta gravidanza, ma ha continuato a raccontare le sue giornate.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso le vacanze ad Ibiza insieme a Santiago. Sono poi andati in Svizzera e torneranno presto in Italia. La showgirl ed il ballerino condurranno infatti insieme il Festival di Castrocaro. La coppia si era separata nel 2015, a distanza di due anni dal matrimonio. La loro recente unione ha scatenato la gioia dei fan. Il loro amore sembra fortissimo e la famiglia potrebbe presto allargarsi.