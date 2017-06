Belen matrimonio con Iannone e incinta? La verità di Belen

BELEN INCINTA: "NO, IO E MICHELLE HUNZIKER CI SIAMO FATTE UN SACCO DI RISATE"



Belen incinta? "Ma no. Michelle Hunziker mi ha chiamato e ci siamo fatte un sacco di risate. Mi aveva consigliato delle pastiglie che servono per rinfoltire i capelli, ma le usano anche le donne che vogliono rimanere incinta. Io però non ho problemi di fertilità. Con Santiago sono rimasta incinta al primo mese". Lo spiega la stessa Belen a Tgcom dopo che anche Michelle Hunziker aveva chiarito ogni possibile equivoco nei giorni scorsi.



BELEN. "MATRIMONIO CON IANNONE? NON E' VERO"



Proposta di matrimonio da Andrea Iannone? "Non è vero. Anche perché non potrei neanche sposarmi ancora. Stiamo molto bene e ci godiamo questo momento", sottolinea Belen Rodriguez nell'intervista. Quindi non ci sono nozze in vista tra la showgirl argentina e il pilota della Suzuki.



BELEN E IL RAPPORTO CON STEFANO DE MARTINO



"Siamo due genitori. Quando c'è un divorzio ci sono le discussioni, ci si lancia i piatti, ci si dice la qualunque. E poi passa del tempo, non ti scordi le cose, ma la rabbia scema e pensi solo ai figli. Santiago merita i nostri sorrisi. E Stefano è un bravissimo papà".