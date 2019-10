Belen Rodriguez e Andrea Damante: “Rapporto clandestino 1 anno fa”. RUMORS

Belen e Damante: “Rapporto clandestino un anno fa”. L’indiscrezione

Nuova clamorosa indiscrezione sulla showgirl argentina Belen Rodriguez e il dj veronese Andrea Damante. A lanciarla è il settimanale Chi, di Alfonso Signorini, che parla di un “rapporto clandestino” che ci sarebbe stato un anno fa tra i due.

Belen e Andrea Damante “insieme un anno fa”, quando lui era con Giulia De Lellis e lei con Andrea Iannone

Dall’indiscrezione lanciata dalle Chicche di gossip di Chi, tra Belen e Damante ci sarebbe stato del tenero un anno fa. “Un pettegolezzo rimasto segreto per molti mesi” scrive il settimanale, facendo riferimento ad un periodo in cui la showgirl era fidanzata col pilota Andrea Iannone e l’ex tronista era fidanzato con Giulia De Lellis.

Belen Rodriguez e Andrea Damante “rapporto segreto un anno fa”: Giulia De Lellis e Andrea Iannone insieme per ripicca?

L’indiscrezione bomba spiazza tutti proprio in un momento in cui Belen sembra sempre più legata al marito Stefano De Martino e Andrea Damante sta ancora affrontando le polemiche emerse in merito ai presunti tradimenti raccontati da Giulia De Lellis nel libro di successo “Le corna stanno bene su tutto”. Nessuna delle pagine fa però cenno al presunto flirt clandestino tra Belen e Damante.

Oltre a chiedersi se sia vero, molti fan si stanno domandando anche se la relazione tra la De lellis e Andrea Iannone non sia nata proprio come ripicca a questo presunto segreto tradimento.

Nessuno dei diretti interessati ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma questo rumor alimenterà sicuramente il gossip nei prossimi giorni.