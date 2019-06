Belen Rodriguez incinta al terzo mese di gravidanza: gli indizi-Belen news

Belen Rodriguez incinta, terzo mese di gravidanza: gli indizi sui social-Belen news

Da quando hanno ufficializzato il loro rapporto, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si mostrano sempre insieme, deliziando i fan con splendide foto di coppia.

Da qualche settimana alcuni rumors vorrebbero Belen incinta del secondo figlio, ma la showgirl argentina non ha ancora dato conferma. Negli ultimi giorni sembra però aver lanciato alcuni indizi su instagram. Alcuni dettagli hanno infatti portato i followers a ritenere che Belen sia al terzo mese di gravidanza.

Belen incinta: il numero 3 sul viso e la scritta ‘Novità in arrivo’

Una delle ultime foto pubblicate dalla moglie di Stefano De Martino sta facendo impazzire i fan. Belen appare bellissima, con il numero 3 disegnato sulla guancia. In commento si legge: "Something is coming", ossia: “Qualcosa di nuovo sta arrivando”.

Secondo molti fan la novità consisterebbe in un fratellino per il piccolo Santiago e il numero 3 corrisponderebbe al terzo mese di gravidanza.

Belen Rodriguez incinta del secondo figlio: sarebbe una femmina-Belen e Stefano news

Un secondo indizio arriva dall’ultimo post pubblicato da Belen. La showgirl appare sdraiata su un letto mentre dorme e la scritta che accompagna il dolce scatto è un augurio affinchè i sogni siano di colore rosa.

C’è dunque chi legge in questa frase la speranza di avere una femminuccia.

Belen Rodriguez incinta: nasconde sempre la pancia-Belen Rodriguez news

Gli indizi non sono finiti qui. Un altro dettaglio non può passare inosservato. Negli ultimi scatti postati sui social, la Rodriguez nasconde sempre la pancia coprendola con il braccio di Stefano, con una grande borsa oppure mostrandosi di spalle. Sarà un caso o ogni posa è studiata a tavolino? Forse la pancia è già visibile?

Belen e Stefano De Martino: nozze bis ad Ibiza?

Secondo recenti rumors, Belen e Stefano vorrebbero sposarsi di nuovo. La location più gettonata sarebbe Ibiza, isola spagnola molto amata dai due innamorati che hanno appena trascorso lì una romantica vacanza. La data delle nozze bis potrebbe già essere stata fissata per il 20 settembre, il giorno del compleanno della bellissima showgirl.