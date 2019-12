Belen Rodriguez incinta? “Farò una bambina” ha dichiarato a 'Tu si que vales'

Belen Rodriguez incinta? “Farò una bambina”: la frase che ha scatenato il web

La bellissima showgirl argentina torna ad essere al centro del gossip per i rumors sulla presunta gravidanza. Questa volta ad alimentare le voci ci ha pensato proprio lei. Durante la scorsa puntata di “Tu si que vales” ha infatti dichiarato: “Farò anch’io una bambina”.

Belen Rodriguez incinta di una bambina? La frase che ha suscitato i rumors

Messe a tacere le voci sul presunto matrimonio, ecco una nuova ondata di gossip intorno alla modella argentina, che volente o nolente, fa sempre parlare di sé. Questa volta torna al centro dei riflettori il tema della presunta seconda gravidanza. Mentre le altre volte a scatenare i rumors erano pancini e forme sospette, questa volta è stata una affermazione della stessa Rodriguez.

Durante la scorsa puntata di “Tu si que vales”, programma di canale 5 condotto insieme a Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, Belen si è lasciata andare ad una dichiarazione che non ha avuto conseguenze indifferenti. Dopo l’esibizione di piccoli acrobati, la showgirl ha abbracciato una bambina sussurrandole: “Farò anch’io una bambina come te”. L’esclamazione, nata probabilmente come un complimento alla bambina, ha scatenato i social, dove tutti hanno iniziato a parlare del presunto arrivo di una sorellina per Santiago.

Belen incinta del secondo figlio? L’abito ultra sensuale non ha distolto l’attenzione dalla frase che ha fatto il giro del web

Prima dell’esclamazione diventata virale, gli occhi dei telespettatori erano puntati sulle curve di Belen, che l’abito firmato Roberto Cavalli metteva in bella mostra. Il top continuava a scendere ad ogni movimento, lasciando scoperte le spalle e anche parte del dècolletè.

Da quando però la Rodriguez ha pronunciato la frase “Farò anch’io una bambina”, l’attenzione del pubblico si è focalizzata sulla presunta gravidanza. Non resterà che attendere per scoprire se questo ennesimo gossip sia vero. Intanto la showgirl non ha confermato né smentito.