Bella più di prima 5: cast, new entry e le foto

“Bella più di prima” - prodotto e ideato da DUEB produzioni di Luna Berlusconi - torna con una nuova edizione su La5, il canale tematico free al femminile del gruppo Mediaset.

Al centro della quinta stagione del programma - in onda dal 29 aprile, ogni domenica, in seconda serata, per sei appuntamenti (riproposti il sabato alle ore 12.30 circa) - donne vere che, superate difficoltà e momenti critici, si rimettono in gioco partendo dalla cura della propria persona.

Nel delicato percorso che scava nel profondo di ogni storia, le protagoniste assistono alla propria rinascita grazie al supporto di un team di professionisti. Tra questi, l’odontoiatra Raffaella Desiati, il chirurgo plastico Giovanni Palitta, il medico estetico Dario Tartaglini, cui si aggiungono la psicoterapeuta Daniela Spadaccino e l’hair stylist Alessandro Gesuita.

“Bella più di prima” è un format originale targato DUEB produzioni di Luna Berlusconi. Capoprogetto Alessandra Torre, scritto da Alessandra Torre e Giovanni Bagnari con la regia di Francesco Imperato. Produttore esecutivo DUEB produzioni, Diego Prando. Produttore esecutivo Mediaset, Hélène Cipolletta. Hashtag ufficiale: #BellaPiùDiPrima.