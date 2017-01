Bello FiGo minacciato di morte. A rischio tre concerti. BELLO FIGO CHOC

Bello FiGo Instagram

Bello FiGo, minacciato di morte



Bello FiGo ha ricevuto nuove minacce di morte. Il rapper di Parma e di origine ghanese (vero nome Paul Yeboah), che canta in difesa degli immigrati continua ad essere preso di mira in occasione delle sue esibizioni, insieme ai gestori dei locali che lo ospitano.



Bello FiGo minacce di morte e concerti a rischio



Nelle ultime settimane sono stati annullati concerti a Brescia a ridosso della Vigilia di Natale, poi a Borgo Virgilio per Capodanno e infine a Legnano. Anche gli amministratori locali si sono detti preoccupati per eventuali scontri. Diversi gli insulti presenti in rete e a rischio ci sono anche i prossimi concerti, come quello del 23 gennaio a Foligno.



Bello FiGo, la lite tv con Alessandra Mussolini



Bello FiGo e' stato recentemente protagonista di una lite in tv con Alessandra Mussolini ed anche Matteo Salvini lo ha attaccato: "Lo manderei a raccogliere il cotone. E anche i pomodori, le arachidi e le banane".



SALVINI, BELLO FIGO? VADA A RACCOGLIERE IL COTONE E LE BANANE



"Lo manderei a raccogliere il cotone. E anche i pomodori, le arachidi e le banane". Matteo Salvini, leader della Lega Nord, a La Zanzara su Radio 24, parla del rapper BELLO FIGO, autore di alcuni brani a favore degli immigrati. "Il Volo? Quando ho letto che loro e Bocelli hanno detto di no a Trump ho provato una profonda tristezza. Sono tre sfigatelli", aggiunge poi Salvini: "Comunque ognuno fa quello che vuole. La musica non ha colore politico, sarebbe stato BELLO avessero cantato a prescindere. Ma sono tre fessacchiotti, dai".