Biaggi: "Avevo il 20% di chance di sopravvivere. Un figlio con Bianca Atzei.."

MAX BIAGGI: "VOGLIO UN FIGLIO CON BIANCA ATZEI"



Bianca Atzei? "Le devo molto... È stata sveglia anche quindici ore filate per accudirmi. Le parole non bastano, servono i gesti: non credo nelle nozze, ma voglio fare un figlio con lei. Anzi, magari due. La vita mi ha concesso una seconda possibilità e io devo fare tutto il possibile per gratificarla". Max Biaggi racconta a Chi i momenti drammatici dopo il brutto incidente mentre provava sul circuito di Latina. Il Corsaro è stato dimesso dall'Ospedale.



Max Biaggi: "Avevo il 20% di chance di farcela dopo l'incidente a Latina"



"Dopo l'incidente mi sono risvegliato in ospedale: avevo un dolore terribile diffuso in tutto il corpo... Ho sentito la voce del professor Giuseppe Cardillo dirmi: 'Biaggi sarò sincero: lei ha il venti per cento di possibilità di sopravvivere. La operiamo immediatamente'...", dice Max Biaggi.



Max Biaggi dopo l'incidente: "Ho visto il film della mia vita"



"In quel momento mi è apparsa una luce: mi sono rivisto da piccolino, con mia madre Olga. Avevo un cappottino verde. Poi con mio padre Piero e la prima moto. Poi il primo calcio a un pallone. Poi… poi ho voluto fermare questo 'viaggio' perché sentivo che mi stavo allontanando dalla vita. Mi sono detto: 'Non deve finire'", rivela Max Biaggi.



Max Biaggi: "Basta con le moto"



L'ex campione del mondo di motociclismo ora giura: "Ho chiuso con la moto, per sempre. Farò l'allenatore".