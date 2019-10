Bianca Guaccero flirt con Fabrizio Moro? Jonathan Kashanian a Detto Fatto

Bianca Guaccero flirt con Fabrizio Moro? Jonathan Kashanian gela la conduttrice di Detto Fatto

“C’è stato un flirt tra te e Fabrizio Moro?” con questa domanda Jonathan Kashanian ha fatto cadere il gelo nello studio di Detto Fatto. Rumors intorno ad un presunto flirt tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro circolavano già l’anno scorso, ma ora l’ex gieffino è tornato sull’argomento alla ricerca della verità.

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro: “C’è un flirt?”

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro si sono conosciuti durante la registrazione del brano “È più forte l’amore”. Tra le passioni della conduttrice, oltre alla recitazione, vi è infatti anche la musica.

“Ho letto questo gossip di cui non ero a conoscenza e mi sono fatta una grassa risata. Tra me e Fabrizio non c’è nulla, al di là della stima artistica” aveva spiegato all’epoca la Guaccero al settimanale Nuovo.

Tuttavia nei giorni scorsi il gossip è tornato ad impazzare, complice un Jonathan Kashanian curioso e diretto. Durante l’ultima puntata di Detto Fatto, l’ex concorrente del Grande Fratello ha spiazzato tutti, in primis la conduttrice, con una domanda molto intima. Jonathan ha fatto ascoltare il duetto di Fabrizio Moro e Bianca Guaccero, chiedendo poi spiegazioni sul loro rapporto.

“Stai facendo la vaga, perchè non sai dove voglio arrivare? Come vi siete conosciuti tu e Fabrizio Moro? Qualcosa non quadra...c'è stato un flirt? Non mentire, mi sono informato agli alti piani!” ha chiesto l’ex gieffino. Bianca Guaccero, presa dall’imbarazzo, ha iniziato a gesticolare e a coprirsi il volto con la cartelletta.

“Vi spiego la storia di quella canzone. L’abbiamo cantata insieme perché doveva essere la colonna sonora del film “In punta di piedi”, di cui io sono stata la protagonista. Alla fine non è stata più scelta come colonna sonora ma Fabrizio l’ha inserita nell’album ‘Pace’ perché era bellissima” ha poi spiegato la conduttrice.

Bianca Guaccero, il rapporto con Fabrizio Moro

Jonathan Kashanian non si è però accontentato della risposta di Bianca Guaccero e ha chiesto: “Vi siete rivisti? Vi sentite?”.

A quel punto la conduttrice ha rivelato: “Siamo molto amici, certo ci sentiamo, ci vogliamo bene. È una persona che stimo molto artisticamente, però basta”.

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro: vita privata

Bianca Guaccero è stata sposata con Dario Acocella, col quale ha avuto una bambina, Alice. La conduttrice è ora single da tempo e ha sempre negato un flirt con Fabrizio Moro. Quest’ultimo è da anni fidanzato con Giada Domenicone, architetto e artista, con la quale ha avuto due figli, Libero e Anita.