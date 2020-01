Bianca Guaccero lascia Detto Fatto e la Rai: l'indiscrezione clamorosa

Bianca Guaccero lascia Detto Fatto e la Rai: rumor clamoroso

Indiscrezione choc per tutti i fan di Bianca Guaccero. La conduttrice è al timone di Detto Fatto da due anni, ma potrebbe presto lasciare il programma di Rai 2. Subentrata al posto di Caterina Balivo che ha iniziato a condurre Vieni da me, la bella Bianca si è fatta apprezzare sin da subito e ha raccolto molti consensi. Gli ascolti tuttavia non sono mai stati quelli sperati dalla Rai.

L’indiscrezione giunge come un fulmine a ciel sereno. A lanciarla è il settimanale Chi.

Bianca Guaccero lascia Detto Fatto per un nuovo programma su Sky?

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Bianca Guaccero potrebbe presto dedicarsi ad un nuovo progetto televisivo. Non lavorerebbe più in Rai, ma si sposterebbe a Sky.

L’addio potrebbe avvenire a maggio, dunque la conduttrice porterà a termine l’attuale stagione di Detto Fatto. Il nuovo programma potrebbe vederla impegnata al mattino, con un format completamente nuovo.

Per ora si tratta di un’indiscrezione, ma un commento di Gabriele Parpiglia sembra confermare le voci. “Buon viaggio verso la tua nuova avventura” ha scritto il giornalista sul profilo Instagram di Bianca.

Bianca Guaccero, ascolti deludenti: va via per questo?

La conduttrice di Rai 2 non ha ancora confermato né smentito. Gli ascolti di Detto Fatto erano partiti bene, ma qualcosa poi sembra non aver funzionato. Gli ascolti sono calati e le puntate hanno iniziato a registrare massimo il 5% di share.

La Guaccero andrà via per questo motivo? Eppure chi lavora in Rai la apprezza, come ha confermato Renato Raimo, tutor di Detto Fatto: “Lavorare con Bianca è molto stimolante perché è un treno, una forza vitale. È facile essere complici perché ti trascina nel suo modo di fare semplice e diretto”.

Bianca Guaccero, oggi è il suo compleanno: bilancio di vita su Instagram

Oggi Bianca Guaccero compie 39 anni. Ha condiviso con i suoi followers un lungo post molto riflessivo, in cui fa un bilancio della sua vita. L’immagine scelta la vede abbracciata a Jonathan.

“L’ultimo anno con il 3 davanti! Ed è incredibile perché infondo la percezione che ho di me si è cristallizzata all’adolescenza. La stessa voglia di sognare, di credere in un futuro pieno di ciò che ancora non conosci. Ed oggi ha ancora più valore se pensi che arriva dopo aver conosciuto, toccato da molto vicino il dolore, aver vissuto un pezzo di vita importante, aver compreso fino in fondo cosa significhi “perdere”… La nostra voglia di crederci oggi è figlia di vittorie continue su tutti coloro che hanno provato a spegnere la nostra luce, ma non ci sono riusciti.”.

Bianca non entra nei dettagli, ma c’è chi intravede dietro queste parole un riferimento implicito alla fine del matrimonio con Dario Acocella. I più maligni fanno riferimento ai continui confronti con Caterina Balivo e ai giudizi non sempre soddisfacenti, ricevuti durante l’esperienza a Detto Fatto.

Bianca Guaccero ha poi proseguito ringraziando tutti, dal pubblico, alla famiglia, ai collaboratori

“Grazie vita. Perché nonostante a volte le tue lezioni sanno essere durissime, mi permetti ancora di vedere sempre il bene e il bello nelle cose. Perché mi hai insegnato a perdonare e a capire che dietro ognuno di noi c’è sempre una storia da comprendere. E grazie per tutte quelle persone che hanno sempre creduto in me, e non mi hanno mai abbandonata. Grazie per tutti quelli che non mi conoscono, ma scrivono parole d’amore in questi nuovi mondi chiamati social... grazie per tutte le volte che sto fare una cazzata, e oggi non sempre la evito, ma almeno me ne accorgo subito. Grazie per la mia famiglia che amo più della mia vita. E grazie per essere sempre una misteriosa difficile e magica scoperta” ha scritto Bianca Guaccero su instagram, a conclusione del post pubblicato il giorno del suo compleanno.