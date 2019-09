Bianca Guaccero, polemica per lo spot di Detto Fatto, 'Vergognoso’: le scuse

Bianca Guaccero, lo spot di Detto Fatto ha sollevato una polemica social

Bianca Guaccero è al centro di una polemica social per l’ultimo spot girato per Detto Fatto, il programma pomeridiano di Rai2, che tornerà in onda il 16 settembre. Il siparietto comico di uno spot pubblicato su Instagram non è piaciuto e ha sollevato numerose critiche.

Bianca Guaccero, polemica per lo spot di Detto Fatto: critiche per lo scherzo sull’allergia della conduttrice

Bianca Guaccero è in questi giorni in tv con una serie di spot girati per lanciare la nuova edizione di Detto Fatto. Uno di questo ha ricevuto una pioggia di critiche. Nello sketch la conduttrice è in compagnia del comico Gianpaolo Gambi, presenza fissa all’interno del programma.

I due hanno scherzato un’allergia della Guaccero, creando un siparietto comico, che ha suscitato una polemica social.

Bianca Guaccero, critiche allo spot di Detto Fatto: “Vergognoso, si muore”

Il video si apre con la Guaccero nel camerino, mentre si prepara per l’inizio della trasmissione. Gianpaolo, che nello spot finge di essere offeso per uno scherzo ricevuto in uno sketch precedente, si vendica. Offre a Bianca un piatto di gamberetti a cui la conduttrice è allergica. La Guaccero finge di sentirsi male e di svenire.

I commenti al video sono stati numerosi. “Vergogna, di allergia si muore” ha scritto un utente. Un altro ha domandato: “Come fate a essere sicuri che un bambino vedendo questo sketch, non voglia emularlo?”.

Bianca Guaccero, le scuse per lo spot di Detto Fatto

In seguito alle numerose critiche, Bianca Guaccero ha deciso di pubblicare un video di scuse.

“Con lo sketch sul gamberetto, volevo ironizzare su un mio personale problema. Sono davvero allergica e ho la fobia del cibo. Se qualcuno si è sentito offeso, vi chiedo scusa. Però ci tenevo a dirvi che sono una di voi e so bene di cosa stiamo parlando” ha spiegato la conduttrice.

Molti utenti hanno apprezzato le scuse della Guaccero, ma qualcuno ha fatto notare un dettaglio. “Il video dello sketch è ancora online, toglietelo”.