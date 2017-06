Blue Whale, Davide Parenti (Iene): "Filmati non autentici? Grave errore, ma.."

«Verificare l’autenticità dei video sul Blue Whale che abbiamo mandato in onda è stato un errore grave, ma quello che quei servizi raccontano è tutto vero», dice Davide Parenti, inventore e autore storico delle «Iene» in un’intervista al settimanale Oggi, in edicola questa settimana.

Davide Parenti difende i servizi in cui la iena Matteo Viviani ha mandato in onda video di suicidi presentandoli come prove dell’esistenza del “gioco” del Blue Whale. «Ribadisco: non verificarli è stato un errore grave, ma Blue Whale esiste, le Polizie di mezza Europa si stanno attivando per contrastarne la diffusione».

Parenti si discolpa anche dall’accusa di avere, con i due servizi andati in onda, alimentato il fenomeno: «Non è che se non si parla di un pericolo allora quel pericolo non esiste. È vero esattamente il contrario: per dare ai ragazzi la possibilità di difendersi, bisogna informarli, sensibilizzarli al problema, e conoscerlo anche noi».