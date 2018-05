Bob Dylan: dal Nobel a produttore di whiskey: business da 35 milioni $

Bob Dylan: dal Nobel a produttore di whiskey nelle enoteche americane

Bob Dylan lancia la nuova linea di whiskey Heaven's Door Spirits in collaborazione con il produttore di liquori Marc Bushala.

Bob Dylan produce whiskey: ecco Knockin' on Heaven's Door

La leggenda vivente della musica americana e premio Nobel per la letteratura, decide cosi' di sperimentare la via del whiskey con una serie - in arrivo nelle enoteche a meta' maggio - il cui nome si ispira ad uno dei suoi capolavori, ovvero la celeberrima "Knockin' on Heaven's Door" del 1973.

Bob Dylan: una collezione di whiskey americani che raccontino una storia - business da 35 milioni $

Dylan, 76 anni, ha dichiarato al Guardian di aver voluto "creare una collezione di whiskey americani che raccontino ognuno una storia". Le varianti saranno al momento tre: un bourbon del Tennessee, un "double barrel" e uno "straight rye". Originale ed unico anche il design delle bottiglie, ispirato alle sculture in ferro create da Dylan. Prevista invece per il prossimo anno la linea The Bootleg Series, ovvero una nuova serie di whiskey rari e di blend molto particolari. "E' un grande whiskey!" ha detto Dylan della sua collezione al New York Times. Collezione che al momento puo' contare sulla fiducia di un gruppo di investitori che ha gia' messo sul piatto della compagnia 35 milioni di dollari.