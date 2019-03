Boldrini, Bisio, Don Ciotti: da Fazio va in onda il "Tutti contro Salvini"

Fabio Fazio colpisce ancora e prepara una bella puntatona Che Tempo che Fa che pare cucita su misura contro il Ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Fra gli ospiti accolti nel salotto di Rai1, domenica 17 marzo in prima serata, infatti, troviamo in primis l'ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, nota per il suo rapporto non esattamente idilliaco con il leader del Carroccio.

Dopodiché, al tavolo di Fazio, si siederà Claudio Bisio, altro personaggio schieratosi apertamente contro le politiche di Salvini, e dulcis in fundo arriverà anche Don Ciotti, anch'egli noto "fan" (si fa per dire) dell'inquilino del Viminale.

Pare proseguire, a conti fatti, la crociata di Fazio contro il Ministro dell'Interno. Carlo Cottarelli, ospite fisso del programma domenicale di Rai1, aveva del resto rivelato che il conduttore ligure non si sarebbe fermato di fronte agli attacchi provenienti da più parti e alle critiche di troppa "faziosità" e che avrebbe continuato a oltranza con la sua linea. Va dato atto a Cottarelli che le sue parole erano veritiere: la guerra di Fabio contro Matteo continua, e continua sempre più scoperta. Cosa dirà il Ministro Salvini?