Bonolis/Rossi, flop della Rai a Modena

Qui Modena /

Direttore generale Orfeo (PD), Quanto ha sborsato Rai a Paolo Bonolis, che ha un lucroso contrattone con Mediaset, per la mediocre conduzione, con pessimi testi, e un'orrenda camicia, dell'atteso e affollatissimo concertone, a Modena, di Vasco Rossi, 65 anni ?

"Voglio trovare un senso a questa conduzione, perché questa conduzione un senso non ce l'ha...», ha ironizzato Giuseppe su Twitter. «Peccato ci sia quel "cantante" che interrompe, spesso, Bonolis», ha scherzato Skapigliatö.

E cosa ci azzeccavano le comparsate dell'ex interista, Materazzi, e della conduttrice "de sinistra", donna Milena Jole Gabanelli, 63 anni, le cui esternazioni coprivano le canzoni ?....

E c'è chi ha preso di mira il look da "burino" del conduttore romano, che sfoggiava una camicia patchwork, abbastanza estrema: secondo molti, fuori posto e imbarazzante. «Dite a Bonolis di riportare la camicia a Red Ronnie», ha cinguettato Daniela Usher‏. «La camicia di Bonolis : gli spari sopra sono per te», cinguetta il popolo dei social.

E noi utenti continuiamo, incazzati, a finanziar Rai, "de sinistra", ma che non è la BBC...No, proprio no....