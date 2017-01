Bonolis torna con Music. "Sanremo? Lo rivoluzionerei"



Music parte con Paolo BONOLIS l'11 gennaio su Canale 5; 2 serate evento in prima serata, in onda dal Teatro 5 di Cinecitta' in Roma (leggendario studio di posa di Federico Fellini).



BONOLIS E IL VIAGGIO DI MUSIC



Paolo BONOLIS con Music intraprenderà uno spettacolare viaggio dentro la musica, cantata e raccontata in mille sfaccettature e con mille retroscena inediti e ricchi di emozioni. Quali sono le 'canzoni' amate dai nostri miti? Qual e' la 'musica della vita' di chi crea la musica, la scrive, la suona, la canta? Chi sono gli idoli dei nostri idoli? Le piu' belle canzoni della nostra vita saranno interpretate da grandi artisti, accompagnati da una superband e da un'orchestra di 64 musicisti, diretti dal Maestro Diego Basso.



MUSIC, BONOLIS CON LUCA LAURENTI



Music vede Paolo BONOLIS affiancato come sempre da Luca Laurenti che cantera' le canzoni della sua vita, mentre uno scatenato gruppo di 'street dancers' si esibira' in straordinari movimenti coreografici.



MUSIC SU CANALE 5 CON BONOLIS, OSPITI TRAVOLTA, LE BON, DEPARDIEU. IL CAST



Gli ospiti di Music? Bonolis avrà grandi star. Al Teatro 5 di Cinecitta' arrva un cast stellare: John Miles, John Travolta, Ezio Bosso, Simon Le Bon, Manuel Agnelli, Gerard Depardieu, Morgan, Loredana Berte' e Noemi, Benji e Fede, Arturo Brachetti, Gianna Nannini, Marcus Miller con Enzo Avitabile, Nek, Anastacia, The Kolors, Francesco Renga, Tony Hadley, Elisa, Piero Pelu', Fedez e J-Ax, Dolcenera, Antonello Venditti. E ancora, un pubblico di 1300 persone, 2.300 metri quadrati di led, 1.400 punti luce, 120.000 watt di potenza audio, sono solo alcuni dei numeri dello show. "Music" e' una produzione Arcobaleno Tre e SDL 2005.





MUSIC, PROGRAMMA BY BONOLIS E MAZZI



Il programma e' di Paolo BONOLIS e Gianmarco Mazzi, scritto da Sergio Rubino, Marco Salvati, Federico Moccia, Barbara De Simone, con Nicola Brunialti, Graziamaria Dragani, Armando Vertorano. La scenografia e' di Gaetano e Chiara Castelli, le coreografie di Marco Garofalo, i costumi di Silvia Frattolillo. Il direttore della fotografia e' Massimo Pascucci. L'organizzazione generale e' di Sacha Amorotti, Alessio De Stefani, Massimiliano Scacchetti. Produttore Arcobaleno Tre e' Niccolo' Presta, produttore SDL 2005 Marco Bruganelli. La regia e' di Roberto Cenci.





BONOLIS, "MUSIC E' IL MIO SANREMO. TORNASSI AL FESTIVAL LO RIVOLUZIONEREI"



"Sanremo ha una storia gigantesca, e' stato confezionato in mille modi, ognuno lo ha costruito a propria immagine e somiglianza. Nel 2005 l'abbiamo rivoluzionato e poi ha continuato in quella direzione: se mi dovesse ricapitare, lo ri-rivoluzionerei. Ma oggi all'Ariston credo ci sia poco da rivoluzionare". Paolo Bonolis non chiude la porta sulla possibilità di tornare a condurre il Festival di Sanremo dopo l'edizione del 2009 (da record di ascolti). Il conduttore scherza: "Sanremo e' una bella cittadina, si sta bene, c'e' il mare, ho anche l'eta' giusta per andarci...".