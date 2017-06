Bonolis verso la conduzione del concerto di Vasco Rossi su Raiuno



Il live dei record di Vasco Rossi andrà in onda il 1° luglio in diretta da Modena e dovrebbe essere proprio Paolo Bonolis a presentare la serata per il pubblico di Raiuno. Lo svela sorrisi.com. È stato Carlo Conti durante gli Wind Music Awards il primo a dare la notizia: l'attesissimo concerto-evento di Vasco Rossi del 1° luglio andrà in onda su Raiuno. Secondo il sito di Tv Sorrisi e Canzoni: il live di Vasco sarà trasmesso in diretta. E non è tutto: la serata avrà un presentatore d'eccezione. Dovrebbe essere Paolo Bonolis a condurre questo evento televisivo di Raiuno. Non si tratterà, quindi, della semplice messa in onda del concerto di Modena, ma di una serata televisiva che renderà omaggio ai 40 anni di carriera di Vasco.



Vasco Rossi chiede la conduzione di Bonolis per il concerto su Rai 1



Si attende, ovviamente, la conferma ufficiale della Rai, ma pare che sia stato lo stesso Vasco Rossi a chiedere la conduzione di Bonolis, che è legato da un contratto con Mediaset. Il presentatore, in passato, era riuscito a riportare il cantante a Sanremo, in una storica ospitata nella finale del Festival 2005.

Alle canzoni del concerto si dovrebbero alternare i contributi di ospiti che racconteranno il loro rapporto con la musica di Vasco, per farlo conoscere anche a quei pochi telespettatori che ancora non sono suoi fan. È possibile, infine, che non venga mandata in onda l'intera esibizione, ma una selezione di brani.



VASCO ROSSI A MODENA, EVENTO MUSICALE DELL'ANNO



Il concerto di Vasco Rossi a Modena è l'evento musicale più atteso dell'anno, e non solo: con i suoi 220 mila biglietti venduti ha battuto il record mondiale di spettatori paganti per un concerto.