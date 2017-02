Boom di ascolti per la finale di Sanremo: oltre 12 milioni e 58,4% di share

Sanremo 2017: Francesco Gabbani e Maria De Filippi

Boom di ascolti a Sanremo



Vincono i grandi ascolti della coppia Conti - De Filippi.

Grazie a oltre 12 milioni di spettatori, 58,4% di share e 7 punti percentuali di incremento rispetto allo scorso anno, il 67esimo Festival della canzone italiana si conferma come il migliore a partire dal lontano 2002.



Un Festival impeccabile che Carlo Conti e Maria De Filippi, senza tradirne la vocazione musicale, hanno saputo trasformare in un evento caratterizzato da accoglienza, creatività e bellezza.



La premiazione dei Big in gara denota una grande attenzione ai testi oltre che alle musiche.



Trionfa un ironico Francesco Gabbani che con Occidentali's karma irride chi ricorre superficialmente alle filosofie orientali.



Per il terzo e quarto posto salgono sul podio una intensa Fiorella Mannoia con il brano Che sia benedetta, vero e proprio inno alla vita, e un talentuoso Ermal Meta, che con Vietato morire si aggiudica anche il premio della critica.



La 67esima edizione del Festival si può considerare un enorme successo sia in termini di ascolto, con uno share complessivo del 50,6% che in termini economici.



Lunga vita al Festival.