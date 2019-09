Boomdabash e Alessandra Amoroso vincono con Mambo Salentino

BOOMDABASH E ALESSANDRA AMOROSO

Trionfano all’Arena di Verona aggiudicandosi la vittoria dell’

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2019

“MAMBO SALENTINO”

decretato unico vero tormentone dell’estate 2019

Il travolgente successo dei Boomdabash non intende fermarsi e insieme ad Alessandra Amoroso si aggiudicano la vittoria del premio RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2019 con il brano “Mambo salentino”.

Nella splendida cornice dell’arena di Verona in una serata ricca di stelle della musica nazionale e internazionale il primo premio dell’evento RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2019 è andato per il secondo anno consecutivo proprio alla band salentina che durante la serata ha infiammato il pubblico davanti a milioni di spettatori insieme alla conterranea Alessandra Amoroso con la loro “Mambo Salentino, decretato unico vero tormentone che li ha visti protagonisti indiscussi per tutta l’estate con numeri da record. Tra i brani più trasmessi dalle emittenti radiofoniche nazionali “Mambo Salentino” è stato certificato doppio disco di platino e il videoclip ufficiale sfiora 53 milioni di views sulla rete.

Considerata una delle migliori band reggae italiane, i BoomdaBash sono in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente elementi raggae, soul, drum and bass e hip hop.

Continua nel frattempo fino a fine settembre il loro “Per un milione tour”. Attraverso l’irrefrenabile carica che li contraddistingue da sempre sul palco, in questa avventura live i quattro componenti del gruppo (Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr. Ketra) sono pronti a far ballare il proprio pubblico e a stupire con numerose sorprese ed effetti speciali con un set up di palco completamente rinnovato. Ad affiancare la band dal vivo ci sarà Carmine B Dog, noto batterista di fama nazionale tra i più versatili del momento.

