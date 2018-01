Brunori Sar, su Rai 3 al via "Brunori Sa". E il tour...

Brunori Sar, su Rai 3 al via "Brunori Sa"

Partirà da marzo su Rai 3 ''Brunori Sa'', un racconto in cinque episodi sui desideri, sulle paure e delle apparenti contraddizioni della generazione di mezzo a cui appartiene il cantautore calabrese Brunori Sas. Un viaggio per il nostro paese fatto di incontri, luoghi, parole e musica, sempre in bilico tra leggerezza pensosa, autoironia, sano ottimismo e amaro disincanto. Cinque piccoli racconti per immagini che ci aiuteranno a tracciare il profilo di una società liquida in costante mutamento. Cinque temi esistenziali e un grande punto interrogativo. Perché sapere di non sapere, in fondo, è proprio quello che ''Brunori Sa''.

A un mese dalla partenza del nuovo tour teatrale di Brunori Sas ''Brunori a teatro - canzoni e monologhi sull'incertezza'', al via il 16 febbraio dall' Auditorium Santa Chiara di Trento, ha già registrato molte tappe completamente esaurite: dopo il sold out della prima data a Milano in programma il 19 aprile, hanno raggiunto il tutto esaurito anche il secondo appuntamento milanese del 23 aprile e gli spettacoli di Varese (1 marzo), Roma (13 marzo), Bari (18 marzo), Bologna (5 marzo), Torino (27 marzo) e Firenze (29 marzo). Continuano nel frattempo ad aggiungersi a grande richiesta nuovi appuntamenti: il 4 aprile a Lecce (Politeama Greco) e il 5 aprile a Martinafranca - TA (Teatro Nuovo). I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita dalle 11.00 di oggi in tutti i circuiti abituali. Radio Capital e Spotify sono media partner ufficiali del tour. Il tour è organizzato da Just Me/Picicca.

BRUNORI SAS, LE DATE

16 febbraio Trento (Auditorium Santa Chiara)

17 febbraio Mantova (Teatro Sociale)

19 febbraio Milano (Teatro Arcimboldi) SOLD OUT

24 febbraio Pescara (Teatro Massimo)

26 febbraio Napoli (Teatro Augusteo)

28 febbraio Genova (Teatro Politeama Genovese)

1 marzo Varese (Teatro Openjobmetis) SOLD OUT

5 marzo Bologna (Teatro Europauditorium) SOLD OUT

6 marzo Udine (Teatro Giovanni da Udine)

7 marzo Ravenna (Teatro Dante Alighieri)

13 marzo Roma (Auditorium Parco Della Musica) SOLD OUT

14 marzo Assisi (Teatro Lyric)

15 marzo Ancona (Teatro Le Muse)

17 marzo Cosenza (Teatro Rendano)

18 marzo Bari (Teatro Petruzzelli) SOLD OUT

21 marzo Catania (Teatro Metropolitan)

22 marzo Palermo (Teatro Golden)

23 marzo Reggio Calabria (Teatro Cilea)

27 marzo Torino (Teatro Colosseo) SOLD OUT

28 marzo Padova (Gran Teatro Geox)

29 marzo Firenze (Teatro Verdi) SOLD OUT

30 marzo Firenze (Teatro Verdi) NUOVA DATA

4 aprile Lecce (Politeama Greco) NUOVA DATA

5 aprile Martina Franca – TA (Teatro Nuovo) NUOVA DATA

10 aprile Roma (Auditorium Parco della Musica)

23 aprile Milano (Teatro Arcimboldi) SOLD OUT

24 aprile Torino (Teatro Colosseo)

26 aprile Reggio Emilia (Teatro Valli)

27 aprile Sanremo (Teatro Ariston).