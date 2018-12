Brunori Sas, concerto speciale per il Teatro La Fenice

Brunori Sas sarà il protagonista del concerto speciale per il Teatro la Fenice 2018, mercoledì 19 dicembre alle ore 20.00.

Prodotto da Veneto Jazz in collaborazione con il teatro che, come da tradizione, riserva al periodo natalizio un concerto d’autore, Brunori sarà accompagnato nel concerto dall’ensemble del Quartetto d'Archi di Torino (formato da Edoardo De Angelis e Umberto Fantini al violino, Andrea Repetto alla viola, Manuel Zigante al violoncello) e con Emilio Eria alla viola e Federico Marchesano al contrabbasso, diretto dal Maestro Stefano Amato, con arrangiamenti espressamente composti per questo palcoscenico, dove approda per la prima volta.

Dario Brunori, esponente simbolo della nuova scena musicale italiana, è un artista che riesce a coniugare naturalmente scrittura poetica e leggerezza formale, autorevolezza musicale e senso dell’ironia, con uno stile unico nel suo genere. Lo speciale concerto arriva a due anni dall’uscita di “A casa tutto bene” l’album uscito per Picicca e già certificato platino che ha conquistato pubblico e critica, a cui è seguito il grande successo live dell’omonimo tour (170 mila biglietti venduti) e numerosi riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco per la miglior canzone dell’anno con “La Verità” (oro Fimi). Nel 2018 il cantautore ha portato in scena anche una nuova avventura teatrale e si è cimentato nel programma tv “Brunori sa” andato in onda su Rai 3.