BTS, i Beatles della generazione Youtube sono coreani

I BTS stanno diventando la nuova boy-band (made in Corea) fenomeno nel mondo e stanno anche per guadagnarsi la copertina di Time che li ha nominati "leader della prossima generazione", sottolineando che loro sono la dimostrazione vivente che per arrivare al successo in tutto il mondo non bisogna per forza cantare in inglese. "Abbiamo iniziato a raccontare storie che la gente voleva sentire e che era pronta ad ascoltare". Sarà per questo che i i loro fan si fanno chiamare BTS Army, proprio perché sono come soldati votati alla causa.

Già, perché i BTS stanno scalando le classifiche musicali mondiali dopo essere nati - sotto la direzione della Big Hit Entertainment - da pochissimi anni (debuttarono con il singolo 2 Cool 4 Skool nel 2013).

Nel maggio 2017 i BTS hanno vinto il premio di Top Social Artist ai Billboard Music Award, con oltre trecento milioni di voti via Twitter.

Dal 15 novembre uscirà negli Stati Uniti il docu- film "Burn the Stage: The Movie", in cui i BTS raccontano la loro ascesa nel mondo della musica. La pellicola è incentrata soprattutto sulla tournée dei record The Wings Tour 2017 BTS Live Trilogy Episode III, che ha venduto 500.000 biglietti per 40 concerti.

BTS 'IDOL' Official MV