Ascolti tv: buste choc e scoop: Domenica live si preannuncia scoppiettante

Nuove rivelazioni choc. Da Barbara d’Urso arriva Moreno Merlo, l’ex di Paola Caruso. Dalle prime anticipazioni su Domenica live (in onda domani su Canale5) sembra che ci siano tutti gli ingredienti per un pomeriggio davvero scoppiettante. Pieno di colpi di scena. Infatti, Merlo - che ha avuto una storia lampo con la Caruso - dovrebbe tornare in studio per un’altra replica. Insomma, tra lui e la Caruso è guerra aperta. Sempre in tv. Lei lo accusa di aver sfruttato la sua popolarità, lui replica dicendo che è tutto falso. Poi, sempre a Domenica Live, verrà mostrati un video esclusivo (registrato dietro le quinte) tra Floriana Secondi ed il suo ex Daniele Pompili. Anche tra loro, la scorsa settimana, lo scontro è stato di fuoco. E, addirittura, adesso sembra che ci siano alcune denunce, visto che Floriana ha accusato duramente Pompili. In altri termini potrebbe essere pronta a portalo in tribunale.

Ma il finale della puntata sarà tutto dedicato alla premiazione del torneo di “Domenica Alive”: il mini-format che ha inaugurato ad inizio stagione Loredana Lecciso con Pretty Woman. Chi vincerà? Bastano poche ore per saperlo.