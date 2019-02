C’è da fare, la canzone di Paolo Kessisoglu per Genova: “Teniamo la luce puntata sul Ponte"

“Com’è nata C’è da fare? Non è stata neanche un’idea, è nata da un senso di disagio, dall’essere lontano e in ritardo rispetto all’accaduto, perché quando è crollato il Ponte Morandi io mi trovavo a San Francisco. E questa strana sensazione mi ha portato a passeggiare per la città californiana, entrare in una libreria, trovare un pianoforte… lì ho buttato giù tutto quello che avevo. E quello che avevo dentro è diventato questa canzone”, Paolo Kessisoglu racconta ad Affari la sua ‘C’è da fare’, canzone scritta da lui per la sua Genova. Una città che cerca di risollevarsi dopo quel maledetto 14 agosto 2018, giorno in cui crollò il Ponte Morandi. Una tragedia che provocò 43 vittime e 566 sfollati. Un momento di dolore e lutto per tutta Italia.

“Occorre rimboccarsi le maniche, lasciar perdere le troppe parole, bisogna mettersi a fare delle cose. ‘C’è da fare’ in questo senso non è soltanto una canzone, ma un progetto più ampio, più ambizioso. Che, spero, ci porterà a fare più cose nel prossimo futuro”, sottolinea Kessisoglu.





“Intanto accendere la luce e lasciarla puntata su quel ponte lì. La coincidenza che in questa giorni c’è la demolizione fa sperare tutti… Quando si demolisce qualche cosa poi si spera che qualche cosa venga anche costruito. E poi…"

“Dare fiducia ai genovesi. Comunicare a tutti quelli che non l’hanno vista di andare, di vederla: perché Genova è viva, preziosa, misteriosa come una donna non consueta. Bisogna andare oltre quello che c’è a prima vista. Va conosciuta, compresa. E’ una città che vi aspetta”

C’è da fare esce proprio in queste ore (il 22 febbraio), edito da Sony Music e disponibile su tutte le piattaforme digitali, nei punti vendita La Feltrinelli su Ibs.it e instore. Ad inciderla insieme a Paolo Kessisoglu tantissimi artisti, alcune tra le migliori voci del panorama musicale italiano: Annalisa, Arisa, Boosta, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gino Paoli, Giorgia, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati, Izi, J – Ax, Joan Thiele, Lo Stato Sociale, Luca Carboni, Malika Ayane, Mario Biondi, Massimo Ranieri, Mauro Pagani, Max Gazze’, Nek, Nina Zilli, Nitro, Raphael Gualazzi, Ron e Simona Molinari.





Il brano è una dichiarazione d’amore per la città e la sua gente, uno stimolo ad aprirsi e a chiedere aiuto. Il progetto artistico è stato prodotto grazie allo storico marchio genovese Oro Saiwa, e tutti i proventi saranno devoluti all’associazione Occupy Albaro che in accordo con Regione Liguria e Comune di Genova, è stato concordato destinerà i proventi raccolti ad un progetto mirato alla riqualificazione territoriale e alla migliore vivibilità della Valpolcevera, ovvero a favore della cittadinanza che ha subito (e nel prossimo futuro dovrà subire), i maggiori disagi dovuti al crollo del Ponte.

PER FARE UNA DONAZIONE CON BONIFICO BANCARIO:

IBAN: IT79 A02008 01423 000 105496385

Intestazione conto: OCCUPY ALBARO - Causale: CEDAFARE





C’è da fare il testo della canzone scritta da Paolo Kessisoglu

Genova città da capire

Genova aria da bere

Genova nuvole e sale

e vento a imperversare

Genova da perder la via

solo vicoli e nicchie

che alla fine dei Giovi

ci si stappa le orecchie

Quando finite le curve

finalmente si schiaccia il pedale

con il buio negli occhi

all’improvviso c’è il mare

è una luce che esplode

non la riesci a guardare

Poi ti affacci sul porto

dalla sopraelevata

elevata di poco

che sfrega i palazzi

Qui si guida un po’ storti

perché si guarda il mare

è come far geometria

se in TV c’è il mondiale

Genova è grigia

non ti sorride

è lontana, è interrotta

è il Bisagno

è troppo corta la pista

è un rumore continuo

a noi piace cosi

lo chiamiamo mugugno RIT.

E allora vieni qui

togliti quel muso

e fatti abbracciare

sto vento freddo che soffia

ti voglio scaldare

sei sempre la stessa

ma se stavi male

me lo potevi dire

ma adesso basta parlare

c’è da fare

Sei respiro di onde

marea di commerci

sei natura che bussa

dai caruggi del centro

Sei l’insegna dei posti

che a distanza ritrovi

sei città che non cambia

come i veri orgogliosi

C’è una cosa che mi manca

come l’aria, come il cielo in una stanza

e allora vorrei fermare

chi urla, chi viaggia

per sentire solamente

il rumore del mare

RIT.

E allora vieni qui

togliti quel muso

e fatti abbracciare

sto vento freddo che soffia

ti voglio scaldare

sei sempre la stessa

ma se stavi male

me lo potevi dire

ma adesso basta parlare

c’è da fare





Paolo Kessisoglu racconta la sua canzone per Genova. Video