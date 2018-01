Campari Red Diaries: “The Legend of Red Hand”. Video

Campari, l’aperitivo italiano per eccellenza, presenta oggi a Milano la seconda edizione del progetto Campari Red Diaries con lo shortmovie “The Legend of Red Hand”.

Seguendo la filosofia di Campari per cui “ogni cocktail racconta una storia”, il film di quest’anno narra l’estro e la creatività dei bartender, celebrando in particolar modo il talento dei “Red Hand”, ovvero coloro che sono in grado di ideare i migliori cocktail al mondo.

Cardine del progetto, “The Legend of Red Hand” vanta la presenza dell’attrice di fama internazionale Zoe Saldana – protagonista dei colossal Avatar e Guardiani della Galassia - e dell’attore italiano Adriano Giannini, con la regia del celebre Stefano Sollima, noto per la serie Gomorra e il film Soldado. Un giallo ricco di suspense e mistero in cui Mia Parc, la protagonista interpretata dall’intrigante Zoe Saldana, parte da Milano, città d’origine di Campari, per un viaggio alla ricerca del cocktail perfetto.

Il film si apre al tramonto in piazza Duomo, a Milano, con la carismatica fotografa Mia Parc, nome che poi è l’anagramma perfetto di Campari. Il regista Stefano Sollima, maestro del thriller, crea un’atmosfera intensa e avvincente seguendo Mia nella sua segreta missione, ovvero scoprire chi si cela dietro la misteriosa figura di Red Hand, l’artefice dei migliori cocktail Campari di sempre.

La totale dedizione alla ricerca del cocktail perfetto porta Mia in giro per il mondo tra Milano, New York, Buenos Aires, Rio De Janeiro, Berlino e Londra, con l’obiettivo di scoprire diversi Red Hand, tutti accomunati dalla stessa passione e talento nel creare i migliori cocktail a base Campari.

L’attrice protagonista del film Zoe Saldana commenta: “Interpretare Mia Parc in The Legend of Red Handè stata un’esperienza fantastica, che mi ha permesso di immergermi in un mondo ricco di intrigo e mistero attraverso il mio personaggio e la sua ricerca della perfezione. Partecipare a una campagna di comunicazione promossa da un brand con una lunghissima tradizione e iconicità è sempre un piacere. In particolar modo, lo è ancor di più se se il partner è Campari che, oltre ad avere queste caratteristiche, è in grado di riconoscere che dietro a un grande cocktail c'è un grande bartender e che senza il contributo di mani eccezionali gli ingredienti non raggiungerebbero il loro massimo potenziale.”

In merito alla realizzazione del cortometraggio, Stefano Sollima dichiara: “In qualità di italiano che ama raccontare questo genere di storie, è stato un onore dirigere The Legend of Red Hand. Lavorare fianco a fianco con attori di grande talento noti in tutto il mondo e raccontare una storia così misteriosa e intrigante con l’intento di rappresentare un marchio iconico come Campari ha reso l’esperienza davvero indimenticabile. Nel film ho cercato di raccontare l’essenza del successo di Campari: l’ingrediente segreto che consente di arrivare a un risultato così eccellente. In realtà, ho anche capito che quell’ingrediente incide solo in parte sul risultato finale, perché ciò che conta è l’arte della miscelazione. Il vero segreto è nascosto nelle Red Hand, è quello l’elemento che fa la differenza.”





Adriano Giannini, che interpreta il ruolo di Davide, afferma: “Mi entusiasma l’idea che finalmente gli spettatori potranno vedere in azione il talento creativo di Stefano Sollima nel suo omaggio all’italianità di Campari. Sono molto contento di aver dato vita a questa affascinante trama interpretando Davide, personaggio che prende il nome dal fondatore di Campari, al fianco della bravissima Zoe Saldana.”

Bob Kunze-Concewitz, CEO di Campari Group, aggiunge: “Siamo molto orgogliosi di svelare il nuovo cortometraggio Campari Red Diaries e di riportare la première a Milano, la città dove la storia di Campari ebbe inizio. Giunta al secondo anno, la campagna Campari Red Diaries racconta un tema nuovo e interessante, che mostra l’ambizione di Campari a creare il cocktail perfetto, continuando a celebrare il talento dei bartender”.

“Siamo felicissimi che, a raccontare la nostra storia, siano Zoe Saldana, Stefano Sollima e Adriano Giannini, artisti internazionali che vi accompagneranno nel nostro viaggio alla scoperta di The Legend of Red Hand – conclude Bob Kunze-Concewitz - Ci auguriamo che questa storia sia d’ispirazione per chi, in tutto il mondo, intenda perseguire la propria ricerca personale del cocktail perfetto per trovare il suo Red Hand”.

The Legend of Red Hand è disponibile in tutto il mondo sul canale ufficiale YouTube (www.youtube.com/enjoycampari) e sulle pagine social di Campari. La première e il red carpet si terranno a Milano.

Il concept di Campari Red Diaries nasce da un’idea di J. Walter Thompson Milano, compresa la storia originale di The Legend of Red Hand, la cui sceneggiatura è firmata da Stefano Bises. Campari Red Diaries, e quindi The Legend of Red Hand, è prodotto da Think Cattleya.