Cannes 2019: Palma d'Oro a Parasite di Bong Joon Ho. Italia a mani vuote

La Palma d'Oro della 72esima edizione del Festival del Cinema di Cannes è stata assegnata a Parassita del coreano Bong Joon Ho.

Cannes 2019: Gran premio giuria ad Atlantique di Mati Diop

Il Gran premio della giuria, considerato la Palma d'Argento, della 72esima edizione del Festival di Cannes è stato assegnato ad Atlantique di Mati Diop.

Cannes 2019: premio giuria ex aequo a Les Misérables e a Bacurau

Il premio della giuria della 72esima edizione del Festival di Cannes è stato assegnato ex aequo a Bacurau di ​Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles e a ​Les Misérables di Ladj Ly.

Cannes 2019: premio miglior sceneggiatura a Céline Sciamma

Il premio per la miglior sceneggiatura della 72esima edizione del Festival di Cannes è stato assegnato a Céline Sciamma per 'Portrait of a Lady on Fire'.

Cannes 2019: premio miglior attrice a ​Emily Beecham per Little Joe

Il premio miglior attrice della 72esima edizione del Festival di Cannes è stato assegnato a Emily Beecham per Little Joe di Jessica Hausner.

Cannes 2019: Menzione speciale a Elia Suleiman per It must be heaven

La Menzione speciale della 72esima edizione del Festival di Cannes è stata assegnata a Elia Suleiman per il film It must be heaven.

Cannes 2019: Camera d'Oro al film guatemalteco ​Nuestras Madres di Diaz

Il premio Camera d'Oro della 72esima edizione del Festival di Cannes è andato al film guatemalteco Nuestras Madres del regista ​Cesar Diaz, miglior opera prima.

Cannes 2019: Palma d'Oro al cortometraggio di Vasilis Kekatos

La Palma d'Oro della 72esima edizione del Festival di Cannes per il cortometraggio è stata assegnata al film 'The distance between Us and the sky' di Vasilis Kekatos. La menzione speciale è andata a Monstruo Dios di Agustina de San Martin.

Cannes 2019: a Iglesias per colonna sonora 'Pain & Glory' premio musica

La colonna sonora composta da Alberto Iglesias per "Pain and Glory", il film di Pedro Almodóvar in competizione per la Palma d'Oro a Cannes, ha vinto il premio per la migliore musica originale dei 21 film della sezione ufficiale. È il Cannes Soundtrack Award, un premio indipendente, la cui giuria è composta da 30 giornalisti internazionali e che quest'anno celebra la sua nona edizione. Un premio deciso in un voto della giuria nel quale sono prese in considerazione solo le composizioni originali e non le colonne sonore composte da canzoni già note. Candidato all'Oscar tre volte, Iglesias è tra i musicisti più quotati nel mondo del cinema e Almodóvar collabora regolarmente con il compositore spagnolo che ha lavorato in tutti i suoi film da "Il fiore del mio segreto" (1995). Il compositore ha vinto dieci premi Goya in tutta la sua carriera e cinque erano per composizioni per film di Almodóvar. Ha anche tre European Film Awards e tre film Ibero-americani di platino.