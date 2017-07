Canta volare con Rovazzi, Morandi cade da palco a Palermo

Stava cantando "Mi fai volare" con Fabio Rovazzi, al concertone di RadioItalia ieri sera a Palermo con 30 mila fan in delirio, quando e' "volato" davvero giu' dal palco. Protagonista Gianni Morandi che, andando all'indietro sulle note della canzone, e' caduto ma per fortuna non s'e' fatto nulla ed e' risalito subito sul palco, aiutato da chi stava sotto. L'artista ha poi commentato su Facebook: "Stavo cantando 'Volare' con Rovazzi e sono caduto dal palco ma non mi sono fatto proprio niente. Prova di volo non riuscita, il problema vero e' come atterrare...".