Capodanno a Cellino. La Lecciso gela tutti con la foto nelle tenute di Al Bano

A Cellino, quartier generale di Al Bano. La Lecciso, in forma splendente nonostante le festività natalizie, infiamma ancora una volta il gossip. Il suo Capodanno l’ha trascorso a Cellino (quartier generale da sempre di Al Bano) insieme alle sue sorelle. Il cantante pugliese, invece, è stato super ospite a Potenza per il Capodanno di Rai1.

Ancora una volta lo scatto della Lecciso testimonia che i rapporti con Al Bano sono ottimi, solidi. Sembra, addirittura, che qualcuno la chiami “regina di Cellino” perchè frequenta sempre di più le Tenute Carrisi.

“C’è stima e sintonia tra loro. Una vera armonia ed un equilibrio invidiabile”, ci ha svelato un fonte anonima. Ed infatti anche questo Natale l’hanno trascorso insieme con i loro figli (Jasmine e Bido).

Soltanto qualche settimana fa Al Bano in un’intervista a Nuovo aveva detto di voler trascorrere un Natale di pace sperando in una stretta di mano tra la sua ex moglie Romina e Loredana. Proprio la Lecciso, a Live non è la d’Urso aveva lanciato un appello alla Power: “Non avrei alcun problema ad incontrarla per un caffè”. Parole fortissime, che hanno riacceso i riflettori sul “triangolo” di Cellino. Ma l’appello sembra sia rimasto inascoltato. Per ora nessuna risposta dalla Power.