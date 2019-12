Capodanno in Dirigibile con i Sonics al Teatro degli Arcimboldi

Appuntamento per un 31 dicembre speciale con lo show CAPODANNO IN DIRIGIBILE al Teatro degli Arcimboldi.

In scena l’ultima sfida acrobatica dei Sonics ovvero lo straordinario STEAM, show poetico e divertente,

ricco di spettacolari performance volanti ed effetti speciali.

STEAM è l’ultima sorprendente creazione della compagnia torinese che con intelligenza, creatività,

tecnologia e innovazione, mescola danza e alta acrobazia a momenti di pura poesia visiva.

Lo spettacolo è ambientato in una sorprendente aerostazione del futuro, da dove partirà

lo Steam Experience, ovvero il più avanzato e tecnologico dirigibile mai costruito. STEAM

non mancherà di affascinare grandi e piccini che decideranno di trascorrere l’ultimo giorno

del 2019 con le strabilianti acrobazie volanti dei SONICS.

A mezzanotte il brindisi con la compagnia per un Capodanno all’insegna del viaggio perché tutti viaggiano per un motivo e tutti hanno un motivo per viaggiare!



Possibilità di apericena in teatro dalle ore 20.30. (a 18 euro cad.)

Posti limitati con prenotazione al tel. 3661043093

Lo Spettacolo

Una futuristica aerostazione di ispirazione SteamPunk disegnata e realizzata dal fumettista e

illustratore Cristiano Spadavecchia farà da scenario ad uno show acrobatico e visuale innovativo e

divertente, ricco di spettacolari performance volanti ed effetti speciali.

Sei bizzarri personaggi Joe, Rosemary, Lola, Miranda, Elodie e Mr. Smith interpretati da ginnasti, attori

e ballerini della compagnia, si ritrovano per caso nella stazione di Steam, da cui partirà lo Steam

Experience, ovvero il più avanzato e tecnologico dirigibile mai costruito! Tutti viaggiano per un motivo e

tutti hanno un motivo per viaggiare!

Bloccati da un imprevisto in questa futuristica aerostazione, i 6 protagonisti daranno vita a coreografie

acrobatiche su speciali e originali macchine sceniche di loro invenzione, sulle note della colonna sonora

originale, intrisa di sonorità etniche e jazz, del M° Ruggiero Mascellino.

Ogni quadro, ogni attrezzo, ogni numero acrobatico definiscono lo scorrere di una storia ricca di colpi di

scena, dove le danze aeree dei corpi descrivono e definiscono i caratteri dei personaggi tra i quali

nasceranno relazioni, amicizie e storie d'amore, complice ovviamente l'euforia dell'attesa dello strano

veicolo.

Riuscirà Rosemary a raggiungere il suo futuro sposo? E la bella Miranda, riuscirà a liberarsi delle pareti

invisibili che le impone la rigidità del suo lavoro? E cosa si inventerà Mr. Smith, costretto a passare ore

interminabili in compagnia di perfetti sconosciuti?

LA COMPAGNIA