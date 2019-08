Capolavori di Frank Capra per tutto il mese di agosto

Durante questo mese la TCM (Turner Classic Movies) trasmettera' tutti i film di Francesco Rosario Capra, sapete... quel ragazzo di Bisacquino in quel di Palermo, che venne in America con la famiglia quando aveva 12 anni. I film faranno ridere e piangere milioni di americani che al solleone preferiscono l'aria condizionata.

Quando arrivo' negli Stati Uniti, Francesco Rosaro divenne Frank perche' in America i nomi dovrebbero avere sempre un suono inglese.

Fece, come molti immigrati, lavoretti di ogni tipo. Lui comunque amava fare foto. Aveva una di quelle camere a soffietto che suo padre gli aveva regalato a natale. Cosi' comincio' la sua vita nel campo della cinematografia. Una carriera che nel 1935, 1937, 1939 gli fece vincere tre Oscar, e nel 1938 il premio per il migliore film dell'anno.

Il primo film di Capra trasmesso questo mese sara' "La vita e' una cosa meravigliosa" Poi la sua trilogia sociale: Accadde una notte, E' arrivata la felicita', Mister Smith va a Washington, e,con Arriva John Doe si chiude la presentazione dei capolavori di Frank Capra.

Ricordate La vita e' meravigliosa? Una famiglia rovinata per il solito cattivo del paese.ricco e arido. Il giovane di famiglia non ne puo' piu',vuole morire,questa non e'vita. Allora arriva il miracolo.