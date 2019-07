A Greenbaum l'Ischia Global Award. Premiate anche Gina Carano e Viviana Aprea

È andato a David Greenbaum l’Ischia Global Award. Il presidente della casa di distribuzione cinematografica americana Fox Searchlight Pictures ha ritirato il suo premio presso la Tenuta Piromallo, a Forio, in occasione della quarta giornata dell’Ischia Global Film & Music Festival. Con lui, ad essere premiata anche la ex-lottatrice statunitense di arti marziali miste, Gina Carano, star in ascesa del cinema, grazie soprattutto alla sua partecipazione in pellicole come Fast and Furious 6 (2013), Deadpool, (2016) e Schorched Earth (2018). A lei è stato, infatti, conferito l’Ischia Rising Star Award. Star in ascesa, ma ancora alle prime armi, anche Viviana Aprea (a destra nella foto con la Carano a sinistra), la Letizia del film La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Roberto Saviano. L’attrice ha ricevuto l’Ischia Newcomer Award. A consegnarle il premio, il produttore americano Avi Lerner, ospite, in questi giorni, del Global. “È per me ancora tutto così surreale -ha commentato Aprea- essere proiettata nel mondo del cinema. Sta accadendo tutto molto in fretta, ma sono molto contenta di aver ricevuto questo premio al mio primo film”.

Non solo l’industria cinematografica protagonista della quarta serata del Festival. Anche musica e danza. Andrea Griminelli, flautista italiano, acclamato dalla critica di tutto il mondo ed inserito dal New York Times fra gli otto artisti emergenti degli anni ‘90, ha infatti ricevuto l’Ischia Worldwide Award. A Sara Di Vaira, ballerina professionista del talent show di Rai 1, Ballando con le stelle, è andato, invece, il premio l’Ischia People Award. L’artista, durante il gala, si è anche esibita in danze di diversi generi sulle note della band di Agostino Penna.

L’Ischia Global Festival 2019 è organizzato dall'Accademia Internazionale Arte Ischia e promosso con il MiBbac-Dg Cinema e la Regione Campania e il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.