Carlo delle Piane morto. 70 anni di carriera nel cinema: da Totò a Pupi Avati

Lutto nel mondo del cinema: è morto l'attore Carlo delle Piane. Aveva 83 anni. Lo scorso maggio aveva celebrato i 70 anni di carriera con un grande evento all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Ha lavorato con i grandi del cinema italiano, da Totò a Pupi Avati.

Per l'interpretazione in "Regalo di Natale", Carlo Delle Piane si aggiudica nel 1986 la Coppa Volpi alla 43esima mostra del cinema di Venezia. Per "Una gita scolastica" viene premiato con il Nastro d'Argento (migliore attore), con il Globo d'Oro (miglior attore rivelazione) e con il Premio Pasinetti (miglior attore). Negli anni Novanta, Pupi Avati lo chiama per "Dichiarazione d'amore", "Io e il Re" e "La via degli angeli" e poi, nel nuovo millennio, per "I cavalieri fecero l'impresa" e "la Rivincita di Natale". Nel 2006 Carlo Delle Piane ha inciso un disco intitolato "Bambini" devolvendo i proventi ad un'associazione umanitaria. Dal 2013 era sposato con la cantante Anna Crispino. Nel 2015 venne ricoverato d'urgenza al Gemelli di Roma per un malore di carattere neurologico dal quale si riprese completamente. Nell'ottobre del 2017 venne omaggiato a Bologna con il premio alla carriera "la Farfalla di ferro".