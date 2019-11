Caroline Koch, dopo il party di Milano esce il singolo Stars Aligned che dà il titolo al suo nuovo EP

Caroline Koch esce il singolo Stars Aligned e il 6 dicembre l'EP

La musica è cambiata. Caroline Koch, italiana con origini tedesche, è un’artista che non ha – e non vede - confini. Trascende le barriere sonore che idealmente dividono i generi musicali e, come in un laboratorio alchemico, sperimenta incessantemente con voce e musica.

Dj, cantante e producer, un passato nell’elettronica e una passione sfrenata per il blues-rock, Caroline è da sempre una voce fuori dal coro; spinta dalla curiosità verso il nuovo e l’inedito, pensa e ragiona ‘’out of the box’’ alla ricerca di qualcosa che le permetta di sperimentare a pieno e al meglio la sua anima in musica.

Così, dopo due anni passati in sala di registrazione tra Milano e Londra, a lavorare con artisti di fama internazionale come il producer e chitarrista degli Oasis Paul Stacey pubblica “‘STARS ALIGNED”, il nuovo singolo uscito il 14 novembre che da il titolo all’EP, prodotto dal producer italiano Matteo Rigamonti e il duo Hermit, che verrà pubblicato il 6 dicembre.

Facendo tesoro delle sue esperienze lavorative, come le numerose collaborazioni avvenute con brand del calibro di Audi, Estée Lauder, Ralph & Russo, Atelier Emé, Tezenis, Caroline capta la necessità di sviluppare un progetto che dia un’identità musicale ai brand.

Piano piano si fa largo l’idea di creare una vera e propria Sound Agency in grado di dare un supporto a 360 gradi a chi lo richiede.

Non è più solo un’idea, attualmente Caroline produce colonne sonore, contenuti, e offre consulenze tailor made per ogni singolo evento, mettendo a disposizione la sua grande esperienza discografica, miscelando le sonorità al fine di trovare il bilanciamento perfetto tra il Dna del brand e musica.

CAROLINE KOCH, PARTY A MILANO PER FESTEGGIARE LA SUA SOUND AGENCY NATA PER CREARE MUSICA A 360 GRADI E DARE UN’IDENTITA MUSICALE AI BRAND