Carolyn Smith: "Non ho paura di mostrare il cambio di look dopo la chemio"

”IL TUMORE NON DEVE ESSERE UN TABÙ. PERCIÒ NON HO PAURA A MOSTRARMI”

LA SMITH RACCONTA IN ESCLUSIVA A ‘OGGI’ IL SUO ATTO DI CORAGGIO; “PERDO I CAPELLI A CIOCCHE, PERÒ NON MI NASCONDO PERCHÈ VOGLIO DARE FORZA A TUTTE LE DONNE”

Un grande atto di coraggio e forza per le donne; Carolyn Smith non molla nella sua lotta contro il tumore al seno (intruso) e per via della chemio decide di cambiare look rasandosi i capelli per sentirsi più bella e dare un atto di coraggio alle donne.

“Perdo i capelli a ciocche”, rivela la Smith al settimanale “Oggi” in edicola. “Però non mi nascondo perché voglio dare forza a tutte le donne”

Cambio di look per il noto presidente della giuria di “Ballando con le stelle” che nonostante le complicazioni della sua attuale sfida si lancia senza paura per donare forza, coraggio e speranza a tutti con un grande ed unico scopo: levare il tabù dalla parola tumore.