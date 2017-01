Carrie Fisher non sarà ricreata in digitale per Star Wars



Star Wars VIII, in uscita a dicembre 2017, sarà l'ultima interpretazione di Carrie Fisher nella saga. L'attrice aveva finito di girare il film prima della sua morte. La Lucas Film ha pubblicato un comunicato per smentire le ultime voci in circolazione: l'attrice non sarà ricreata in digitale per la sua partecipazione al nono episodio della saga nei panni della Principessa Leila.



STAR WARS IX CARRIE FISHER ADDIO. IL COMUNICATO DI LUCAS FILM



"Solitamente non rispondiamo direttamente ai fan o alle speculazioni della stampa, ma ci sono voci in giro a cui vorremmo fare riferimento siamo decisi ad assicurare ai nostri fan che la Lucasfilm non ha alcuna intenzione di ricreare digitalmente la performance di Carrie Fisher in veste di Principessa o Generale Leia organa. Carrie Fisher era, è, e sarà sempre parte della famiglia della Lucasfilm. Era la nostra principessa, il nostro generale e, cosa ancora più importante, nostra amica. La ferita della sua perdita è ancora aperta, conserveremo con affetto il suo ricordo come Principessa Leia e ci batteremo per onorare il suo lascito a Star Wars".