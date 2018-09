Casalino a Striscia la Notizia, quello che Mediaset non ha trasmesso

Il primo Tapiro d'oro della nuova stagione di Striscia la Notizia è andato a Rocco Casalino, il portavoce del premier Giuseppe Conte, finito nella bufera dopo la diffusione di un audio in cui minacciava di "fare fuori" i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel caso in cui non avessero trovato i fondi per il reddito di cittadinanza. "Ho cercato di spiegare quanto per noi è importante il reddito di cittadinanza", le parole di Rocco Casalino che ha chiarito a tutti l'importanza della situazione.

Ed è stato altrettanto chiaro anche sulle polemiche legate allo stipendio. "Non ho deciso io il mio stipendio - ha risposto il portavoce di Conte - è quello che prevedeva il ruolo che ricopro".

E le parole di Rocco Casalino sono state ancora più incisive nel video integrale che Striscia la Notizia ha pubblicato sul suo sito.

Eccolo