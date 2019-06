Caterina Balivo madrina del Pride di Milano: polemica social

Pride Week, saranno dieci giorni di eventi, dal 21 al 30 giugno che si concluderanno con la tradizionale parata dell'orgoglio Lgbt del 29 giugno, a cui farà da madrina la conduttrice Caterina Balivo. Milano si prepara alla manifestazione che vede in calendario oltre 60 eventi e che, dal 27 al 29 giugno, avrà il suo cuore nel quartiere di Porta Venezia alla Pride Square, il villaggio diffuso che quest'anno diventa ancora più grande.

Ma scoppia una polemica social per la scelta di Caterina Balivo. La decisione di affiadare il ruolo di madrina alla conduttrice Rai non ha convinto molti gay sui social, che non hanno dimenticato alcune sue passate dichiarazioni. Due anni fa, pubblicò un video sulle Storie di Instagram commentando la performance di Ricky Martin a Sanremo: “Ricky Martin sei bono, anche se fro**o!”. q

Quest’anno a Vieni da me ha chiesto a Alba Parietti di fare un nome di un’opinionista valida quanto lei. “Di opinionisti bravi che spaziano dalla politica al varietà ce ne sono pochi. Sgarbi è uno di questi, anche Mughini e Vladimir Luxuria lo sono altrettanto”, la risposta di Alba Parietti. La Balivo: “Dimmi il nome di una donna donna, con la gonna…”