Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nudi allo specchio su Instagram. FOTO

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nudi su Instagram

Cecilia e Ignazio hanno fatto impazzire i fan con uno scatto hot di coppia. I due appaiono nudi di fronte allo specchio.

I fan sono abituati ad ammirare le foto “piccanti” di Cecilia Rodriguez, modella argentina dal fisico mozzafiato. Questa volta però la sorella di Belen non è sola. Accanto a lei il fidanzato Ignazio Moser, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. Il loro amore, nato sotto i riflettori, sembra essere sempre più forte e concreto.

Lo scatto hot pubblicato da Cecilia Rodriguez non è passato inosservato e ha registrato una pioggia di commenti. La modella ed Ignazio si sono scattati un selfie di fronte allo specchio, indossando solo le mutandine. La bella Cecilia si copre il seno con un braccio, al suo fianco Ignazio mostra i suoi addominali.

“Come corpo ognuno è singolo, come anima mai……..#cuerpoyalma” scrive la Rodriguez.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i followers si dividono su instagram

Come per ogni foto postata da Cecilia Rodriguez, anche per questa i commenti non si sono fatti attendere. I fan si sono divisi: da un lato c’è chi apprezza, dall’altro c’è chi critica.

“Non so di cosa siano fatte le anime ma la tua e la sua sono uguali” scrive un utente esaltando l’amore fra Cecilia e Ignazio. Altre persone invece commentano “Ma che razza di foto vi fate?” oppure “Certe fotografie “piccanti” non dovrebbero stare sui social! Ci sono bambini che guardano! Che bell’esempio che siete!”.