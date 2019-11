Cecilia Rodriguez è incinta? Ignazio Moser parla delle nausee in viaggio

Cecilia Rodriguez incinta? Ignazio Moser parla delle nausee

Le sorelle Rodriguez non smettono mai di essere al centro del gossip. Dopo aver fatto il giro del web mostrando il seno ai paparazzi, Cecilia Rodriguez è tornata al centro dei riflettori per una dolce indiscrezione. Dopo aver visto un video in cui Ignazio Moser parlava delle nausee della fidanzata, sono partiti i rumors secondo cui la bella argentina sarebbe incinta.

Cecilia Rodriguez è incinta? Le nausee scatenano il gossip

Mentre era in viaggio verso gli MTV Awards, Cecilia Rodriguez è stata colpita dalla nausea. Il fidanzato Ignazio Moser non ha esitato a mettere i fan al corrente della situazione, pubblicando una storia su Instagram in cui parlava delle nausee di Cecilia.

Il video ha scatenato la curiosità e il gossip i merito ad una possibile gravidanza. Per la modella argentina sarebbe il primo figlio. Cecilia e Ignazio sono ormai insieme da anni e sembrano sempre più affiatati. Negli ultimi mesi hanno rivelato più volte il desiderio di diventare genitori.